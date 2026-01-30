«Проводник пропаганды»: Захарова разнесла Гутерриша за слова о Донбассе Захарова назвала странной позицию Гутерриша по самоопределению Крыма и Донбасса

Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по вопросу самоопределения Крыма и Донбасса является «очень странной», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Дипломат назвала его проводником западной пропаганды, передает корреспондент NEWS.ru.

29 января генсекретарь ООН Антонио Гутерриш отметился очередным очень странным высказыванием о том, что принцип самоопределения, якобы не применим в ситуации с Крымом и Донбассом, — сказала она.

Захарова привела конкретный пример, который доказывает политическую предвзятость генсека ООН. Она напомнила, что организация признает право на самоопределение для Гренландии, но отказывает в нем Донбассу и Крыму.

Похоже, генсекретарь окончательно превратился в проводника западной пропаганды, отказавшись от роли защитника принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи, — резюмировала дипломат.

Ранее Гутерриш дал официальный ответ на запрос России о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией. Он подчеркнул, что случай острова, исторически регулируемый особым договором с Данией, не является правовым прецедентом для новых российских регионов.