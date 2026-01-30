Елена Воробей показала изменившуюся до неузнаваемости после операции дочь

Юмористка Елена Воробей рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что провела отпуск в Париже вместе с дочерью Софией. По словам звезды, они с 22-летней наследницей, которая перенесла серьезную операцию на лице, прошлись по музеям и поднялись на Эйфелеву башню.

Наши короткие, но невероятно насыщенные парижские каникулы пролетели, как один миг, — написала артистка.

Софии провели остеотомию челюстей в августе 2024 года. По словам артистки, врачи заранее показали 3D-моделирование будущего результата, и семья выбрала «новый образ». Воробей отмечала, что вмешательство понадобилось из-за риска раннего инфаркта у девушки.

София учится в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. После операции она несколько месяцев приходила на занятия в маске. Воробей подчеркивала, что дочь серьезно относится к учебе.

