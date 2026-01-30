Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:47

Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского

Захарова: план ЕС по финансированию Киева потакает коррупции властей страны

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Европейский союз готов и дальше потакать коррумпированному режиму украинских властей, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Таким образом она раскритиковала новый план ЕС по масштабному финансированию Киева, передает корреспондент NEWS.ru.

Еэсовская верхушка, как вы видите, настроена и далее во всем потакать погрязшему в масштабной коррупции неонацистского режима [президента Украины Владимира] Зеленского, — сказала Захарова.

Она добавила, что политика Брюсселя по использованию Украины против России противоречит интересам простых жителей Европы. Дипломат сослалась на информацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Еврокомиссия представила новый план помощи Киеву. Согласно ему, Украина может получить сотни миллиардов долларов, ускорить вступление в ЕС и получать помощь до 2040 года.

Захарова также прокомментировала отношения между Киевом и Западом. По ее словам, они только поддерживают друг друга: Зеленский дает советы Европе, а западные страны говорят ему, что делать.

Ранее сообщалось, что «Большая семерка» выдала Украине кредиты за счет доходов от российских активов на $37,9 млрд в 2025 году. Показатель составляет свыше 70% от иностранного финансирования украинского бюджета. В 2024 году эта сумма равнялась $50 млрд.

Россия
Мария Захарова
Украина
Евросоюз
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суровые морозы и ледяные дожди: как изменился прогноз погоды на февраль
Началось с собак: чиновника обвинили в изнасиловании мальчика под Иркутском
Подросток попыталась поджечь ТЦ
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
В Госдуме придумали, как повысить качество медицинской помощи
Ситтель ответила на санкции ЕС шуткой о «пользе для страны»
Погибшего при задержании в Ленобласти полицейского наградили посмертно
Юрист раскрыл нюанс дела об убийстве россиянина в метро Москвы
УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы
«Это разве первый раз?»: Захарова высказалась о конфликте в ЕС из-за России
Захарова отвергла связь задержанного во Франции танкера с Россией
Ученые обнаружили в воздухе загадочные радиоактивные вещества
Финэксперт оценил идею о запрете использования питомцев в качестве залога
Захарова сделала неожиданное заявление о таблице Менделеева и Украине
Главу управления лесного хозяйства Коми арестовали по делу о взятке
Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов
Суд вынес приговор директору инвестплощадки за хищение более 690 млн рублей
Европу ждут морозы и сильные снегопады
Врачи вытащили из мочевого пузыря россиянки забытую коллегами салфетку
Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.