Европейский союз готов и дальше потакать коррумпированному режиму украинских властей, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Таким образом она раскритиковала новый план ЕС по масштабному финансированию Киева, передает корреспондент NEWS.ru.

Еэсовская верхушка, как вы видите, настроена и далее во всем потакать погрязшему в масштабной коррупции неонацистского режима [президента Украины Владимира] Зеленского, — сказала Захарова.

Она добавила, что политика Брюсселя по использованию Украины против России противоречит интересам простых жителей Европы. Дипломат сослалась на информацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Еврокомиссия представила новый план помощи Киеву. Согласно ему, Украина может получить сотни миллиардов долларов, ускорить вступление в ЕС и получать помощь до 2040 года.

Захарова также прокомментировала отношения между Киевом и Западом. По ее словам, они только поддерживают друг друга: Зеленский дает советы Европе, а западные страны говорят ему, что делать.

Ранее сообщалось, что «Большая семерка» выдала Украине кредиты за счет доходов от российских активов на $37,9 млрд в 2025 году. Показатель составляет свыше 70% от иностранного финансирования украинского бюджета. В 2024 году эта сумма равнялась $50 млрд.