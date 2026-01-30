Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:53

Врач вколол лидокаин из-за боли в зубе и чуть не умер

В Московской области врач вколол себе лидокаин и получил анафилактический шок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Подмосковье врач чуть не умер от анафилактического шока, сообщил NEWS.ru источник. Медик внутримышечно вколол себе лидокаин, чтобы облегчить зубную боль.

Сообщается, что мужчину доставили в отделение анестезиологии и реанимации Красногорской больницы, его состояние удалось стабилизировать. После пострадавшего перевели в отделение терапии № 1. Отмечается, что он работал в другом медучреждении. Заведующая отделением Ирина Азарова напомнила, что самолечение в случае проблем со здоровьем недопустимо.

Этот случай — напоминание о том, что самолечение недопустимо. Даже знакомые и, казалось бы, «обычные» препараты могут вызвать тяжелые осложнения. При ухудшении самочувствия важно обращаться к врачу и не рисковать своим здоровьем, — подчеркнула Азарова.

Ранее врачи в Удмуртии выполнили две сложные операции младенцу, родившемуся со сложной патологией. Органы малыша, включая тонкий и толстый кишечник, а также мочевой пузырь, находились вне брюшной полости. Сперва медики Республиканской детской клинической больницы Удмуртии вернули их на место, а затем устранили дополнительные аномалии.

Подмосковье
врачи
больницы
аллергии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Началось с собак: чиновника обвинили в изнасиловании мальчика под Иркутском
Подросток попыталась поджечь ТЦ
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
В Госдуме придумали, как повысить качество медицинской помощи
Ситтель ответила на санкции ЕС шуткой о «пользе для страны»
Погибшего при задержании в Ленобласти полицейского наградили посмертно
Юрист раскрыл нюанс дела об убийстве россиянина в метро Москвы
УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы
«Это разве первый раз?»: Захарова высказалась о конфликте в ЕС из-за России
Захарова отвергла связь задержанного во Франции танкера с Россией
Ученые обнаружили в воздухе загадочные радиоактивные вещества
Финэксперт оценил идею о запрете использования питомцев в качестве залога
Захарова сделала неожиданное заявление о таблице Менделеева и Украине
Главу управления лесного хозяйства Коми арестовали по делу о взятке
Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов
Суд вынес приговор директору инвестплощадки за хищение более 690 млн рублей
Европу ждут морозы и сильные снегопады
Врачи вытащили из мочевого пузыря россиянки забытую коллегами салфетку
Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города
Подросток «стал грушей для битья» из-за Чебурашки с половыми органами
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.