Врач вколол лидокаин из-за боли в зубе и чуть не умер

Врач вколол лидокаин из-за боли в зубе и чуть не умер В Московской области врач вколол себе лидокаин и получил анафилактический шок

В Подмосковье врач чуть не умер от анафилактического шока, сообщил NEWS.ru источник. Медик внутримышечно вколол себе лидокаин, чтобы облегчить зубную боль.

Сообщается, что мужчину доставили в отделение анестезиологии и реанимации Красногорской больницы, его состояние удалось стабилизировать. После пострадавшего перевели в отделение терапии № 1. Отмечается, что он работал в другом медучреждении. Заведующая отделением Ирина Азарова напомнила, что самолечение в случае проблем со здоровьем недопустимо.

Этот случай — напоминание о том, что самолечение недопустимо. Даже знакомые и, казалось бы, «обычные» препараты могут вызвать тяжелые осложнения. При ухудшении самочувствия важно обращаться к врачу и не рисковать своим здоровьем, — подчеркнула Азарова.

Ранее врачи в Удмуртии выполнили две сложные операции младенцу, родившемуся со сложной патологией. Органы малыша, включая тонкий и толстый кишечник, а также мочевой пузырь, находились вне брюшной полости. Сперва медики Республиканской детской клинической больницы Удмуртии вернули их на место, а затем устранили дополнительные аномалии.