30 января 2026 в 14:58

«Америка уже не та»: группа Queen отказалась от гастролей в США

Группа Queen назвала США опасной страной и отказалась от гастролей

Брайан Мэй Брайан Мэй Фото: Emmanuele Olivi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Группа Queen больше не будет гастролировать в США, заявил ведущий гитарист британского коллектива Брайан Мэй в интервью Daily Mail. По его словам, музыканты любят эту страну, однако возвращение туда он считает неразумным и опасным.

Америка уже не та, что раньше. Сейчас каждый думает дважды, прежде чем поехать туда, — отметил музыкант.

Последний раз Queen гастролировала с вокалистом Адамом Ламбертом в 2023 году, тогда же они выступили в Техасе. Мэй также напомнил, что отказался от участия в британском фестивале в Гластонбери из-за политических разногласий с организаторами.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист России Юрий Антонов больше не будет давать большие концерты из-за осложнений со здоровьем. По информации канала, певец теперь соглашается только на корпоративы в России и за границей из-за проблем со слухом и давлением. Концертный директор знаменитости позже опроверг эти сообщения.

Певица Лариса Долина между тем дала первый концерт после истории с продажей своей квартиры в Хамовниках. Выступление прошло в московском музыкальном баре Petter: в зале было всего 15 столиков по четыре места, но все они оказались заняты.

