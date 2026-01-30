«Америка уже не та»: группа Queen отказалась от гастролей в США Группа Queen назвала США опасной страной и отказалась от гастролей

Группа Queen больше не будет гастролировать в США, заявил ведущий гитарист британского коллектива Брайан Мэй в интервью Daily Mail. По его словам, музыканты любят эту страну, однако возвращение туда он считает неразумным и опасным.

Америка уже не та, что раньше. Сейчас каждый думает дважды, прежде чем поехать туда, — отметил музыкант.

Последний раз Queen гастролировала с вокалистом Адамом Ламбертом в 2023 году, тогда же они выступили в Техасе. Мэй также напомнил, что отказался от участия в британском фестивале в Гластонбери из-за политических разногласий с организаторами.

