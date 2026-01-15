Дочь легендарного Фредди Меркьюри скончалась от тяжелой болезни

Дочь легендарного вокалиста Queen Фредди Меркьюри скончалась от рака позвоночника в возрасте 48 лет, сообщает Daily Mail со ссылкой на родственников. О ее существовании стало известно только в 2025 году благодаря книге Love, Freddie («С любовью, Фредди») журналистки Лесли-Энн Джонс. В ней рассказывается, что Меркьюри скрывал факт наличия ребенка от широкой публики. Об этом знали лишь самые близкие люди: родители и сестра певца, участники группы Queen, а также его подруга Мэри Остин.

Ребенок появился на свет в 1976 году в результате романа между рок-звездой и женой его близкого друга. Как пишет Джонс, трое взрослых приняли совместное решение о том, что девочка будет жить со своей матерью и ее мужем. При этом Меркьюри регулярно поддерживал связь с дочерью. Она с самого раннего детства знала, кто является ее настоящим отцом. Дочь певца проживала в Европе и работала врачом.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru заявил, что хит Love of my Life, выпущенный в 1975 году, мог быть посвящен тайной дочери Меркьюри. Эксперт также заявил, что, зная о существовании наследницы, лидер Queen мог посвятить ей и другую песню — These Are the Days of Our Lives (1991). Среди других возможных композиций Бабичев назвал You Take My Breath Away из альбома A Day at the Races (1976).

До этого Бабичев также прокомментировал инициативу по «воскрешению» Меркьюри с помощью искусственного интеллекта. Она принадлежит гитаристу Queen Брайану Мэю. По мнению критика, подобный проект не позволит поклонникам вновь почувствовать уникальную энергетику певца.