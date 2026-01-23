Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:31

Mash узнал о завершении музыкальной карьеры народного артиста России

Mash узнал о завершении концертной деятельности Юрия Антонова

Юрий Антонов Юрий Антонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал Mash передает, что советский и российский эстрадный певец Юрий Антонов больше не будет давать большие концерты из-за осложнений со здоровьем. По его данным, артист теперь соглашается только на корпоративы в России и за границей из-за проблем со слухом и давлением.

В материале сказано, что корпоратив за рубежом стоит от €150 тыс. (около 13,3 млн рублей). В выступление входит лишь пение — без тостов, поздравительных речей и вручения подарков. По данным канала, в России команда Антонова из девяти человек просит за корпоратив 12 млн рублей плюс около 1 млн на райдер.

Ранее сообщалось, что Антонов приезжал на прощание с телеведущим Юрием Николаевым, которое проходило в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Артист привез с собой букет красных роз.

Также стало известно, что народный артист России Филипп Киркоров возвращается на сцену после перерыва, который он взял для восстановления здоровья. В частности, певец сообщил, что сейчас активно репетирует новую программу.

Юрий Антонов
здоровье
концерты
корпоративы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец пропавшего подростка отверг связь похищения с его бизнесом
Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
«Пьяная мать — горе семье»: Слава опубликовала смелое видео
Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину
Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.