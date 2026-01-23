Mash узнал о завершении музыкальной карьеры народного артиста России

Telegram-канал Mash передает, что советский и российский эстрадный певец Юрий Антонов больше не будет давать большие концерты из-за осложнений со здоровьем. По его данным, артист теперь соглашается только на корпоративы в России и за границей из-за проблем со слухом и давлением.

В материале сказано, что корпоратив за рубежом стоит от €150 тыс. (около 13,3 млн рублей). В выступление входит лишь пение — без тостов, поздравительных речей и вручения подарков. По данным канала, в России команда Антонова из девяти человек просит за корпоратив 12 млн рублей плюс около 1 млн на райдер.

Ранее сообщалось, что Антонов приезжал на прощание с телеведущим Юрием Николаевым, которое проходило в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Артист привез с собой букет красных роз.

Также стало известно, что народный артист России Филипп Киркоров возвращается на сцену после перерыва, который он взял для восстановления здоровья. В частности, певец сообщил, что сейчас активно репетирует новую программу.