Россиянка отвергла задержанную за проникновение на военную базу в США дочь

Мать россиянки, задержанной в США якобы из-за того, что по ошибке свернула на военную базу, отказалась от нее, сообщает RT. Женщина выписала ее из своей квартиры через суд, заявив, что та сделала свой выбор и не должна возвращаться.

Она свой выбор сделала. Пусть в Америке ей и помогают, а в России дочери делать нечего, — сказала мать задержанной.

По ее словам, дочь продала квартиру в Самаре и отправилась в путешествие в Мексику, а затем в США, где решила остаться жить. Между родственниками начались конфликты после того, как девушка стала «писать плохое про Россию». Мать попыталась ее образумить, но в итоге дочь заблокировала ее во всех соцсетях, и они не общаются почти два года.

Ранее сообщалось, что две россиянки из Самары в поисках ближайшего ресторана McDonald's случайно заехали на территорию базы американской морской пехоты Camp Pendleton и были арестованы. По информации источников, россиянки ехали по трассе в Сан-Диего и воспользовались навигатором, чтобы построить короткий маршрут до заведения, который и завел их на военную базу.