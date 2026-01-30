Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 15:03

Врач высказался о слухах про скорую смерть Трампа из-за деменции

Терапевт Кондрахин: враги Трампа могут распускать слухи о его скорой смерти

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Слухи о скорой кончине президента США Дональда Трампа на фоне предполагаемой деменции могут распространять его оппоненты, заявил NEWS.ru терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. Так он прокомментировал слова физиотерапевта Адама Джеймса о том, что главе Белого дома осталось жить от двух до четырех месяцев. По мнению Кондрахина, также не исключено, что американский медик решил привлечь к себе внимание подобными слухами.

Все это вилами по воде, потому что сроки [о смерти Трампа] мы не можем прогнозировать вообще никак, а тем более связывать с деменцией. Чтобы ее поставить, нужно провести ряд психологических исследований. Это абсолютная история, которая высосана из пальца. Потому что у нас была до этого тема с [Джо] Байденом (46-й президент США. — NEWS.ru), но там все видели психические нарушения, они были видны невооруженным глазом. Здесь они не проявляются в полной мере. Я думаю, либо этот врач захотел прославиться подобными заявлениями, либо это могут продвигать оппоненты Трампа для его дискредитации, — сказал Кондрахин.

Он подчеркнул, что деменция представляет собой состояние, связанное с определенным заболеванием. По словам врача, старость, безусловно, влияет на снижение когнитивных способностей. Однако он указал, что для диагностики подобных нарушений необходимо проведение специальных тестов, которые помогут определить их глубину.

Длительность жизни — это вообще казуистика, потому что это два разных параметра. Простите меня, он может полететь на вертолете и упасть, это же будет тоже смерть. Но это же не говорит о том, что деменция его привела к этому. Мы привыкли слушать, что она может быть только у пожилых, но у молодых она тоже бывает при различных травмах мозга. Также можно отметить, что синдром увеличивает риск падений более чем в два раза по сравнению с когнитивно здоровыми людьми. И тут приходит на ум не Трамп, а его бывший оппонент [Байден], — резюмировал Кондрахин.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что у Трампа отсутствуют признаки, указывающие на болезнь Альцгеймера. По его словам, у Байдена симптомы заболевания проявляются более ярко.

Дональд Трамп
США
болезни
деменция
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Началось с собак: чиновника обвинили в изнасиловании мальчика под Иркутском
Подросток попыталась поджечь ТЦ
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
В Госдуме придумали, как повысить качество медицинской помощи
Ситтель ответила на санкции ЕС шуткой о «пользе для страны»
Погибшего при задержании в Ленобласти полицейского наградили посмертно
Юрист раскрыл нюанс дела об убийстве россиянина в метро Москвы
УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы
«Это разве первый раз?»: Захарова высказалась о конфликте в ЕС из-за России
Захарова отвергла связь задержанного во Франции танкера с Россией
Ученые обнаружили в воздухе загадочные радиоактивные вещества
Финэксперт оценил идею о запрете использования питомцев в качестве залога
Захарова сделала неожиданное заявление о таблице Менделеева и Украине
Главу управления лесного хозяйства Коми арестовали по делу о взятке
Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов
Суд вынес приговор директору инвестплощадки за хищение более 690 млн рублей
Европу ждут морозы и сильные снегопады
Врачи вытащили из мочевого пузыря россиянки забытую коллегами салфетку
Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города
Подросток «стал грушей для битья» из-за Чебурашки с половыми органами
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.