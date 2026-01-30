Врач высказался о слухах про скорую смерть Трампа из-за деменции

Слухи о скорой кончине президента США Дональда Трампа на фоне предполагаемой деменции могут распространять его оппоненты, заявил NEWS.ru терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. Так он прокомментировал слова физиотерапевта Адама Джеймса о том, что главе Белого дома осталось жить от двух до четырех месяцев. По мнению Кондрахина, также не исключено, что американский медик решил привлечь к себе внимание подобными слухами.

Все это вилами по воде, потому что сроки [о смерти Трампа] мы не можем прогнозировать вообще никак, а тем более связывать с деменцией. Чтобы ее поставить, нужно провести ряд психологических исследований. Это абсолютная история, которая высосана из пальца. Потому что у нас была до этого тема с [Джо] Байденом (46-й президент США. — NEWS.ru), но там все видели психические нарушения, они были видны невооруженным глазом. Здесь они не проявляются в полной мере. Я думаю, либо этот врач захотел прославиться подобными заявлениями, либо это могут продвигать оппоненты Трампа для его дискредитации, — сказал Кондрахин.

Он подчеркнул, что деменция представляет собой состояние, связанное с определенным заболеванием. По словам врача, старость, безусловно, влияет на снижение когнитивных способностей. Однако он указал, что для диагностики подобных нарушений необходимо проведение специальных тестов, которые помогут определить их глубину.

Длительность жизни — это вообще казуистика, потому что это два разных параметра. Простите меня, он может полететь на вертолете и упасть, это же будет тоже смерть. Но это же не говорит о том, что деменция его привела к этому. Мы привыкли слушать, что она может быть только у пожилых, но у молодых она тоже бывает при различных травмах мозга. Также можно отметить, что синдром увеличивает риск падений более чем в два раза по сравнению с когнитивно здоровыми людьми. И тут приходит на ум не Трамп, а его бывший оппонент [Байден], — резюмировал Кондрахин.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что у Трампа отсутствуют признаки, указывающие на болезнь Альцгеймера. По его словам, у Байдена симптомы заболевания проявляются более ярко.