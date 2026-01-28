Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 12:27

«Пусть не играет»: психиатр высказался о возможном Альцгеймере у Трампа

Психиатр Шуров: у Трампа не наблюдается признаков Альцгеймера

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп не имеет симптомов, характерных для болезни Альцгеймера, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, бывший глава Белого дома Джо Байден демонстрирует более выраженные признаки недуга.

Трамп — нарцисс, эксцентрик, шоумен, кто угодно, но пока у него признаков деменции не наблюдается ни по походке, ни по речи. Поэтому его племянница [Мэри] пусть не играет в психиатра. Если она что-то не понимает, лучше не придумывать. У нас есть, с чем сравнивать. Альцгеймер у Джо Байдена — он рассеянный, дезориентированный, отвечающий по шпаргалкам, — высказался Шуров.

Ранее племянница Трампа Мэри предположила, что президент может страдать болезнью Альцгеймера. По словам женщины, соответствующее мнение сложилось у нее на основе выражения лица главы Белого дома.

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов ранее заявил, что прием препаратов для разжижения крови мог усилить синяк на левой руке Трампа. По мнению врача, обсуждавшиеся версии о частых рукопожатиях маловероятны.

