«Застывший олень»: семья Трампа заподозрила у него страшную болезнь NYM: племянница Трампа предположила, что у него может быть болезнь Альцгеймера

Президент США Дональд Трамп может страдать болезнью Альцгеймера, заявила в интервью New York Magazine племянница главы государства Мэри. Женщина призналась, что в своем предположении основывалась на выражении лица хозяина Белого дома.

Олень, застывший в свете фар. <…> Иногда кажется, что он совершенно не ориентируется во времени и пространстве, — подчеркнула родственница Трампа.

Издание отмечает, что отец действующего президента США, предприниматель Фред Трамп, в последние годы жизни страдал болезнью Альцгеймера. Он умер в возрасте 93 лет в Нью-Йорке. По словам Мэри, Трамп-младший был сильно расстроен из-за деменции отца. В одном из интервью американский лидер признался, что вид страдающего родственника заставил его задуматься о «бессмысленности жизни».

Ранее житель США Майкл О’Рейли с болезнью Альцгеймера во второй раз сыграл свадьбу со своей супругой Линдой Фельдман. После диагностирования болезни мужчина поселился в доме престарелых. Супруга его постоянно навещала, и О’Рейли ее узнавал. Единственное — он забывал, что уже женат на возлюбленной, и постоянно предлагал ей руку и сердце.