23 января 2026 в 13:38

Названа причина постоянного синяка на руке Трампа

Хирург Умнов: прием лекарств мог сделать синяк на руке Трампа более выраженным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Принятие медикаментов для разжижения крови могло усилить выраженность синяка на левой руке президента США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, ранее озвученные версии о частых рукопожатиях маловероятны.

Может, освещение сгущает фотографию, но синяк [на руке Трампа] довольно-таки большой. Видимо, он такой на фоне приема кроворазжижающих препаратов. Из-за рукопожатий рука может быть более красная, чем у других людей. Но сам синяк, скорее всего, возник от удара о твердую поверхность, а на фоне аспирина он лишь стал более выраженным, — поделился Умнов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что синяк на левой руке Трампа, который был замечен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, образовался в результате удара о край стола. По ее словам, этот инцидент произошел во время мероприятия Совета мира, когда американский лидер проходил мимо стола для подписания документов.

