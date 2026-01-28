Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 14:55

Пушистые молочные пончики: сами в рот просятся! Мягкие, воздушные, тают во рту. Готовятся просто и очень быстро

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В этом рецепте нет сложных техник или редких ингредиентов. Простое замешивание, короткая расстойка и жарка. Но этот минимализм и приводит к идеальному результату — тем самым пончикам, которые «сами в рот просятся».

Для теста слегка подогреваю 250 мл молока, чтобы оно было теплым, но не горячим. Растворяю в нем 2 столовые ложки сахара и 10 граммов свежих дрожжей (или 1 ч. л. сухих). Оставляю на 10 минут в теплом месте, пока не появится пенная шапка. В глубокую миску просеиваю 450-500 граммов пшеничной муки, добавляю щепотку соли. Делаю в муке углубление, вливаю туда опару (дрожжи с молоком), добавляю 2 яичных желтка и 50 граммов мягкого сливочного масла. Замешиваю мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Миску с тестом накрываю полотенцем и ставлю в теплое место на 30-40 минут, чтобы оно увеличилось примерно в два раза. Подошедшее тесто слегка обминаю на припыленной мукой столешнице, раскатываю в пласт толщиной около 1,5 см. Стаканом или специальной формой вырезаю кружки, а маленькой рюмочкой — отверстия в центре. Оставшиеся обрезки снова собираю и раскатываю. Даю заготовкам пончиков расстояться на присыпанном мукой противне еще 15 минут. В это время в глубокой кастрюле или фритюрнице разогреваю большое количество растительного масла до 160-170°C. Аккуратно, по несколько штук, опускаю пончики в горячее масло и жарю с двух сторон до равномерного золотисто-коричневого цвета, примерно по 1-2 минуты с каждой стороны. Выкладываю готовые пончики на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло. Пока они еще теплые, обильно обваливаю их в сахарной пудре или обычном сахаре. Подаю сразу.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Сербский яблочный пирог с крошкой-печеньем. Вкуснее, чем в пекарне, а готовится всего полчаса
Общество
Сербский яблочный пирог с крошкой-печеньем. Вкуснее, чем в пекарне, а готовится всего полчаса
Куриную грудку теперь пускаю на котлеты: эти биточки запекаются в подливе и становятся сочными
Общество
Куриную грудку теперь пускаю на котлеты: эти биточки запекаются в подливе и становятся сочными
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Семья и жизнь
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Шеф-секрет: устойчивый шоколадный крем для слоеных тортов
Семья и жизнь
Шеф-секрет: устойчивый шоколадный крем для слоеных тортов
Сербский яблочный пирог с крошкой-печеньем. Вкуснее, чем в пекарне, а готовится всего полчаса
Общество
Сербский яблочный пирог с крошкой-печеньем. Вкуснее, чем в пекарне, а готовится всего полчаса
еда
рецепты
выпечка
пончики
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростка высадили из поезда в сильный мороз в Забайкалье
Десятки домов ушли под воду из-за шторм в одной из стран Европы
Политолог раскрыл ключевую тему следующего раунда переговоров в Абу-Даби
РКН взялся за популярный у российских анимешников сайт
Турагент перечислила бюджетные варианты пляжного отдыха в марте
Гроб с телом Александра Олейникова вынесли под длительные аплодисменты
«Правильный гонорар»: продюсер назвал сумму заработка Долиной в баре Petter
В прямой кишке умершего мужчины нашли подводку с камнем из мочевого пузыря
Огонь охватил огромную конюшню под Москвой
Школьнику из Улан-Удэ вынесли приговор за смертельное ДТП
Клиент вместо оплаты заставил курьера копаться в его саду
Стало известно, какое нововведение европейцы хотят внедрить в НАТО
Стало известно, сколько денег собрали фанаты на долг «Крыльев Советов»
Депутат объяснил, почему насильников четырехлетней девочки не депортировали
Мужчина отправился на прогулку и увидел существо, похожее на бигфута
В Минэкономразвития раскрыли стратегическую роль офлайн-сети МФЦ
Онколог ответил, как Ардова может избежать рецидива рака
Певица Ольга Орлова сообщила о трагедии в семье
Хирург предупредил о смертельной опасности липосакции
Захарова предупредила о последствиях возможной блокады Кубы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.