30 января 2026 в 14:48

Российское издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ

Суд в Москве оштрафовал No Kidding Press на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ

Басманный суд Москвы оштрафовал издательство No Kidding Press на 800 тыс. рублей по делу о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Компанию признали виновной по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ.

Суд признал виновным ООО «Ноу киддинг пресс» по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения) и назначил наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе.

Точные обстоятельства дела и наименование конкретных изданий, послуживших основанием для штрафа, в сообщении суда не указаны. Известно, что издательство объявило о своем закрытии еще в 2024 году.

Ранее российское издательство Popcorn Books, которое выпустило скандально известную книгу «Лето в пионерском галстуке», приняло решение о закрытии после семи лет работы. В обращении издательство поблагодарило авторов, партнеров и читателей за поддержку. Popcorn Books стало первым издательством, против которого возбудили дело о пропаганде нетрадиционных отношений.

