30 января 2026 в 14:16

В Госдуме ответили на заявление Гутерриша о Крыме и Донбассе

Депутат Чепа: заявление Гутерриша о Крыме и Донбассе говорит о слабости ЕС

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press
Заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о Крыме и Донбассе говорит о слабости Евросоюза, заявил Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что Запад использует в своей политике двойные стандарты.

Для них это образ жизни — жить не по международным законам, а по каким-то мелким правилам. Для одних действует меморандум, и когда они испугались [Дональда] Трампа (президента США. — NEWS.ru), то стали отыгрывать назад, а для Крыма это как бы неприемлемо. Это просто смешно, — заявил Чепа.

Депутат подчеркнул, что такую политику сегодня ошибочно называют «демократией». По его словам, Европа «докатилась до пропасти».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция Гутерриша по вопросу самоопределения Крыма и Донбасса является «очень странной». Дипломат назвала его проводником западной пропаганды.

