30 января 2026 в 15:09

Врач назвал неожиданную причину выпадения зубов

Нарколог Холдин: злоупотребление энергетиками грозит потерей зубов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Злоупотребление энергетиками чревато разрушением и даже потерей зубов, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. По его словам, основную опасность представляет сочетание сахара и кофеина, содержащееся в этих напитках.

Из-за сахара во рту повышается кислотность, а это создает благоприятные условия для развития патогенных бактерий, которые разрушают эмаль. Кофеин снижает выработку слюны — природного защитника зубов. Именно она нейтрализует кислотность и поддерживает баланс микрофлоры во рту, — предупредил Холдин.

Как отметил специалист, из-за недостатка слюны слизистые оболочки в ротовой полости пересушиваются, что грозит воспалением десен и развитием кариеса. Врач добавил, что взрослому человеку допустимо выпить не больше одной банки энергетика раз в две недели.

Ранее нарколог Андрей Тюрин заявил, что запивать алкоголь сладкой газировкой или энергетиками смертельно опасно. Врач объяснил три ключевые угрозы такого сочетания — углекислый газ в желудке, выбросы инсулина и риск обезвоживания.

