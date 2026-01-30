Москва побила рекорд по высоте снежного покрова

Утром 24 января высота снежного покрова в Москве достигла 61 сантиметра, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, этот показатель побил рекорд 1994 года, который составлял 60 сантиметров.

Сегодня утром на метеостанции ВДНХ снежный покров составил 61 сантиметр. Это выше, чем прежний рекорд — 60 сантиметров в 1994 году, — сказала она.

Ранее Макарова сообщила, что температура в Подмосковье в предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля, опустится вплоть до -25 градусов. По ее словам, также ожидается облачность с прояснениями, северный ветер до 11 м/с и снегопады. Она добавила, что в воскресенье, 1 февраля, погоду испортит циклон с юго-востока. Будет идти умеренный снег.

До этого в Гидрометцентре сообщали, что с пятницы по вторник в Москве и Московской области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномального похолодания. Среднесуточная температура окажется на 7-12 градусов ниже обычного для этого времени года.