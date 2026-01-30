Зимняя Олимпиада — 2026
В России предложили ввести мораторий, связанный с Telegram и WhatsApp

В Госдуме призвали ввести бессрочный мораторий на блокировку Telegram и WhatsApp

Законопроект о бессрочном моратории на блокировку мессенджеров и социальных сетей в России хотят внести в Госдуму, передает RTVI. Соответствующую инициативу подготовили 17 депутатов от КПРФ.

Запреты и ограничения цифровых прав граждан — это непопулярное решение для большинства граждан страны, которое ведет к прямому ухудшению качества их жизни, — сказано в пояснительной записке.

До этого глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что домовой чат в мессенджере MAX должны создать для каждого многоквартирного дома до конца 2025 года. По его словам, в отечественный сервис переведут все чаты из Telegram и WhatsApp. Мера затронет больше миллиона домов по всей стране.

Ранее стало известно, что к середине января Роскомнадзор ограничил работу более чем 400 VPN-сервисов, что на 70% превышает показатели осени прошлого года. Несмотря на блокировки, аудитория части ресурсов выросла в десятки раз, а на фоне сбоев в мессенджерах эксперты зафиксировали резкий скачок покупок в российских онлайн-магазинах с использованием иностранных IP-адресов.

