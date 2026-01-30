Лукашенко пообещал, что в Белоруссии не будет «зряплаты»

Рост зарплат зависит от эффективности труда персонала, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Во время посещения предприятия микроэлектронной промышленности ОАО «Планар» он подчеркнул, что государство всегда поддерживает передовые производства, и заверил, что в республике не будет «зряплаты», передает агентство БелТА.

Знайте одно: «зряплаты» в Белоруссии не будет, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что женщины стали основой жизни, и для них нужно сделать максимум в нынешнем году. Глава государства напомнил, что этот год объявлен в стране Годом женщины.

До этого Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о ходе масштабной внезапной проверки боеготовности вооруженных сил республики. Он рассказал главе государства, как личный состав и техника справляются с задачами.

27 января президент Белоруссии заявил, что Китай является надежнейшим союзником республики по всем направлениям. Он подчеркнул, что ценность и практическая польза от партнерства с КНР являются очевидными для обеих сторон.