30 января 2026 в 15:13

Лукашенко пообещал, что в Белоруссии не будет «зряплаты»

Лукашенко: зарплаты в Белоруссии зависят от эффективности сотрудников

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Рост зарплат зависит от эффективности труда персонала, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Во время посещения предприятия микроэлектронной промышленности ОАО «Планар» он подчеркнул, что государство всегда поддерживает передовые производства, и заверил, что в республике не будет «зряплаты», передает агентство БелТА.

Знайте одно: «зряплаты» в Белоруссии не будет, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что женщины стали основой жизни, и для них нужно сделать максимум в нынешнем году. Глава государства напомнил, что этот год объявлен в стране Годом женщины.

До этого Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о ходе масштабной внезапной проверки боеготовности вооруженных сил республики. Он рассказал главе государства, как личный состав и техника справляются с задачами.

27 января президент Белоруссии заявил, что Китай является надежнейшим союзником республики по всем направлениям. Он подчеркнул, что ценность и практическая польза от партнерства с КНР являются очевидными для обеих сторон.

