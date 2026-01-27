Лукашенко назвал важнейшую точку опоры для Белоруссии в мире

Китай является надежнейшим союзником Белоруссии по всем направлениям, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного развитию двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что ценность и практическая польза от партнерства с КНР являются очевидными для обеих сторон, передает агентство БелТА.

Китай сегодня не просто наш основной партнер. Китай является основным партнером для всех стран, которые наметили для себя развитие. В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска — важнейшая точка опоры, — сказал Лукашенко.

По его словам, особый характер белорусско-китайских отношений признают и учитывают все мировые игроки, включая Россию, США и страны Африки. Лукашенко также обратил внимание на традиционную специфику китайского подхода, который отличается отсутствием спешки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в телеграмме своему белорусскому коллеге Максиму Рыженкову заявил о продолжении тесного сотрудничества в укреплении международного авторитета Союзного государства и формировании многополярного мироустройства. Он подчеркнул солидарность РФ и Белоруссии в вопросах мировой повестки и важность совместного продвижения общих приоритетов на международной арене.