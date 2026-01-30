Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:09

В Госдуме придумали, как поддержать ухаживающих за больными детьми россиян

Депутат Чернышов призвал ввести 100% выплаты по уходу за больными детьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести полную выплату работающим родителям, ухаживающими за больными детьми, вне зависимости от страхового стажа, пишет Lenta.ru. С соответствующей инициативой он обратился к главе Минтруда Антону Котякову.

Размер пособия по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за больным ребенком определяется продолжительностью страхового стажа родителя. Выплата составляет 60% среднего заработка при стаже до пяти лет, 80% — при стаже от пяти до восьми лет и 100% — при стаже свыше восьми лет. При этом в случае заболевания детей от восьми лет оплата даже первых 10 дней больничного по уходу зависит от стажа, — отметил Чернышов.

По его мнению, эта норма создает финансовую уязвимость для многих молодых родителей. Если у основного кормильца семьи из-за перерывов в работе не будет восьми лет стажа к 9–10 годам ребенка, то при страховом случае семья рискует потерять значительную часть дохода — от 20% до 40%.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в России следует вдвое увеличить страховой стаж за время, проведенное в декретном отпуске. По его словам, это позволит сохранить драгоценное время матерей и восстановить справедливость.

дети
родители
депутаты
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль собирается открыть КПП «Рафах»
Врач вколол лидокаин из-за боли в зубе и чуть не умер
Захарова заявила о смене риторики ЕС в оценке действий Зеленского
Российское издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.