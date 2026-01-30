В Госдуме придумали, как поддержать ухаживающих за больными детьми россиян Депутат Чернышов призвал ввести 100% выплаты по уходу за больными детьми

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести полную выплату работающим родителям, ухаживающими за больными детьми, вне зависимости от страхового стажа, пишет Lenta.ru. С соответствующей инициативой он обратился к главе Минтруда Антону Котякову.

Размер пособия по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за больным ребенком определяется продолжительностью страхового стажа родителя. Выплата составляет 60% среднего заработка при стаже до пяти лет, 80% — при стаже от пяти до восьми лет и 100% — при стаже свыше восьми лет. При этом в случае заболевания детей от восьми лет оплата даже первых 10 дней больничного по уходу зависит от стажа, — отметил Чернышов.

По его мнению, эта норма создает финансовую уязвимость для многих молодых родителей. Если у основного кормильца семьи из-за перерывов в работе не будет восьми лет стажа к 9–10 годам ребенка, то при страховом случае семья рискует потерять значительную часть дохода — от 20% до 40%.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в России следует вдвое увеличить страховой стаж за время, проведенное в декретном отпуске. По его словам, это позволит сохранить драгоценное время матерей и восстановить справедливость.