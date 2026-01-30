В Госдуме назвали лучшего европейского кандидата для переговоров с Москвой Депутат Новиков: Меланшон стал бы хорошим кандидатом для переговоров от Европы

Французский политик и основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон станет лучшим кандидатом для переговоров с Москвой, заявил Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что политик мог бы внести вклад в урегулирование украинского конфликта.

На мой взгляд, самый лучший переговорщик от Европы для урегулирования конфронтации, которая сложилась, в частности, по украинской проблематике и не только — по вопросам безопасности, по расширению НАТО и по многим другим темам, это известный французский политик Жан-Люк Меланшон, — заявил Новиков.

Депутат отметил, что Меланшон является крайне левым французским политиком. Как напомнил парламентарий, год назад он заявил, что отставка президента страны Эммануэля Макрона поможет избежать политического тупика.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большой прогресс наблюдается на мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что лично якобы обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов в течение недели из-за морозов.