Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 13:44

В Госдуме назвали лучшего европейского кандидата для переговоров с Москвой

Депутат Новиков: Меланшон стал бы хорошим кандидатом для переговоров от Европы

Жан-Люк Меланшон Жан-Люк Меланшон Фото: Sandrine Thesillat/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Французский политик и основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон станет лучшим кандидатом для переговоров с Москвой, заявил Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что политик мог бы внести вклад в урегулирование украинского конфликта.

На мой взгляд, самый лучший переговорщик от Европы для урегулирования конфронтации, которая сложилась, в частности, по украинской проблематике и не только — по вопросам безопасности, по расширению НАТО и по многим другим темам, это известный французский политик Жан-Люк Меланшон, — заявил Новиков.

Депутат отметил, что Меланшон является крайне левым французским политиком. Как напомнил парламентарий, год назад он заявил, что отставка президента страны Эммануэля Макрона поможет избежать политического тупика.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большой прогресс наблюдается на мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что лично якобы обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов в течение недели из-за морозов.

депутаты
Госдума
переговоры
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль собирается открыть КПП «Рафах»
Врач вколол лидокаин из-за боли в зубе и чуть не умер
Захарова заявила о смене риторики ЕС в оценке действий Зеленского
Российское издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.