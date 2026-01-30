Доктор Мясников раскрыл главную опасность отказа от статинов

Люди, отказывающиеся от приема назначенных статинов (препаратов, снижающих уровень холестерина), подвергают себя серьезной опасности, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном». Он пояснил, что они рискуют столкнуться с тяжелыми последствиями, включая паралич.

Хочешь умереть на три года раньше? Да ради бога. Хочешь лежать 10 лет, писать под себя, парализованный, — лежи. Проблема твоя и твоей семьи, — сказал Мясников.

Ранее доктор отметил, что потребление кофе не способствует возникновению аритмии. По его словам, раньше людям с этим заболеванием советовали исключить бодрящий напиток из рациона.

До этого Мясников подчеркнул важность правильного назначения анализа крови на D-димер. Он помогает выявить риск тромбоза, однако его проведение должно осуществляться исключительно по назначению врача. Доктор отметил, что самостоятельное назначение анализа или прием кроверазжижающих препаратов без консультации специалиста может быть опасным для здоровья.