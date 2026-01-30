Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 15:07

Доктор Мясников раскрыл главную опасность отказа от статинов

Врач Мясников рассказал о риске паралича из-за отказа от статинов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Люди, отказывающиеся от приема назначенных статинов (препаратов, снижающих уровень холестерина), подвергают себя серьезной опасности, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном». Он пояснил, что они рискуют столкнуться с тяжелыми последствиями, включая паралич.

Хочешь умереть на три года раньше? Да ради бога. Хочешь лежать 10 лет, писать под себя, парализованный, — лежи. Проблема твоя и твоей семьи, — сказал Мясников.

Ранее доктор отметил, что потребление кофе не способствует возникновению аритмии. По его словам, раньше людям с этим заболеванием советовали исключить бодрящий напиток из рациона.

До этого Мясников подчеркнул важность правильного назначения анализа крови на D-димер. Он помогает выявить риск тромбоза, однако его проведение должно осуществляться исключительно по назначению врача. Доктор отметил, что самостоятельное назначение анализа или прием кроверазжижающих препаратов без консультации специалиста может быть опасным для здоровья.

Россия
Александр Мясников
врачи
лекарства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суровые морозы и ледяные дожди: как изменился прогноз погоды на февраль
Началось с собак: чиновника обвинили в изнасиловании мальчика под Иркутском
Подросток попыталась поджечь ТЦ
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
В Госдуме придумали, как повысить качество медицинской помощи
Ситтель ответила на санкции ЕС шуткой о «пользе для страны»
Погибшего при задержании в Ленобласти полицейского наградили посмертно
Юрист раскрыл нюанс дела об убийстве россиянина в метро Москвы
УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы
«Это разве первый раз?»: Захарова высказалась о конфликте в ЕС из-за России
Захарова отвергла связь задержанного во Франции танкера с Россией
Ученые обнаружили в воздухе загадочные радиоактивные вещества
Финэксперт оценил идею о запрете использования питомцев в качестве залога
Захарова сделала неожиданное заявление о таблице Менделеева и Украине
Главу управления лесного хозяйства Коми арестовали по делу о взятке
Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов
Суд вынес приговор директору инвестплощадки за хищение более 690 млн рублей
Европу ждут морозы и сильные снегопады
Врачи вытащили из мочевого пузыря россиянки забытую коллегами салфетку
Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.