«Важно поддерживать баланс»: депутат об энергетическом перемирии

Никто не знает, что российский лидер Владимир Путин попросил у своего американского коллеги Дональда Трампа взамен на энергетическое перемирие на Украине, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, в таких переговорах важно поддерживать баланс между уступками и новыми требованиями. Он отметил, что это позволяет России сохранять пространство для маневра.

Никто не знает, что Владимир Владимирович [Путин] попросил у Трампа взамен на энергетическое перемирие. Я убежден, что это было то, что соответствует интересам РФ. Дело в том, что у Трампа рейтинг 38%. Ему нужно показывать, как он работает публично. А у Владимира Владимировича рейтинг очень даже высокий. В данных переговорах есть определенная доля секретности, я не сомневаюсь. В диалоге с США важно поддерживать баланс, который позволяет нам маневрировать — где-то уступить чуточку, особенно, если об этом попросил лично Трамп, зато в другом — выставить новое требование, — высказался Журавлев.

По его словам, украинская энергетика уже находится в таком состоянии, что восстанавливать ее придется довольно длительное время. Депутат подчеркнул, что нынешнее руководство страны на это неспособно.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле подтвердили энергетическое перемирие с Украиной до 1 февраля. По его словам, инициатором стал Трамп. По его словам, речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров.