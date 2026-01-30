Дерматолог объяснил отсутствие мурашек на лице Врач Бетехтин: мурашек на лице не бывает из-за большей устойчивости к холоду

Даже на сильном холоде лицо человека не покрывается мурашками, в отличие от других частей тела, рассказал дерматолог Михаил Бетехтин в беседе с порталом «Доктор Питер». По его словам, это объясняется эволюцией: кожа лица со временем стала более устойчивой к холоду.

Врач рассказал, что мурашки появляются из-за сокращения крошечных мышц у корней волос. Эти мышцы работают непроизвольно и реагируют в основном на холод, а также на страх или резкие звуки.

Считается, что у людей эта мышца стала не нужна, так как в ходе эволюции лицо стало более устойчиво к действию холода, чем другие участки кожи. Однако у небольшого числа людей мышца сохранила прежнюю активность, и у них возможно появление мурашек на лице, — объяснил Бетехин.

Чтобы защитить кожу лица в мороз, эксперт рекомендует ориентироваться на собственные ощущения и погодные условия: силу ветра, влажность и температуру. Если кожа чувствительная, а на улице холодно и ветрено, лучше использовать защитный крем и прикрывать лицо шарфом.

Для зимы подходят более жирные и питательные кремы, которые лучше защищают кожу. Наносить такой крем нужно минимум за 15 минут до выхода, чтобы он успел впитаться. Врач также советует не выходить на мороз сразу после умывания с мылом, так как кожа в этот момент более уязвима.

Ранее врач Татьяна Молостова рассказала, что в холодное время года многие россияне сталкиваются с дефицитом витаминов и микроэлементов. Она отметила, что при нехватке нутриентов у человека могут появиться болезненные трещинки в уголках рта. Среди других симптомов гиповитаминоза — усталость при обычных нагрузках, апатия и ухудшение состояния кожи, волос и ногтей.