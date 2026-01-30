Зимняя Олимпиада — 2026
Захарова отвергла связь задержанного во Франции танкера с Россией

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Задержанный военно-морскими силами Франции нефтяной танкер Grinch не связан с Россией, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что экипаж судна состоит из граждан Индии, при этом о принадлежности груза ничего неизвестно.

У задержанного судна действительно отсутствует какая-либо связь с нашей страной, — сказала Захарова.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что республика обязана отпустить нефтяной танкер Grinch, задержанный ВМС страны, чтобы не нарушить национальное законодательство. О судьбе судна он доложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

22 января Макрон сообщил, что в нейтральных водах Средиземного моря военные задержали танкер, который якобы следовал из России. По его словам, в операции были также задействованы союзники Парижа, но он не стал уточнять, какие именно.

До этого Вооруженные силы Соединенных Штатов осуществили захват коммерческого танкера Sagitta в Карибском море. Задержание судна связано с нарушением санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.

