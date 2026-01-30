Юрист раскрыл нюанс дела об убийстве россиянина в метро Москвы

Состояние опьянения будет являться отягчающим обстоятельством при рассмотрении дела об убийстве мужчины в московском метро и может привести к ужесточению приговора для подозреваемого, заявил NEWS.ru юрист Вадим Багатурия. По его словам, в судебной практике подобные случаи, когда у человека отключается разум и он действует на уровне инстинктов, хорошо известны.

Состояние алкогольного или наркотического опьянения от несения уголовной ответственности не освобождает. Оно является отягчающим обстоятельством. То, что подозреваемый в убийстве мужчины в метро Москвы утратил память в процессе деяния, говорит о том, что он был сильно пьян. В судебной психиатрии такие случаи постоянно описываются. У него отключился разум, и он продолжил функционировать на уровне инстинктов. Поэтому ни о каком освобождении от ответственности речи быть не может. Дело будет рассматриваться как рядовое причинение тяжких телесных повреждений, привлекших по неосторожности смерть потерпевшего, — пояснил Багатурия.

Он добавил, что такие дела обычно расследуют от шести месяцев до года. По его словам, у подсудимого будет право на суд присяжных.

Ранее уроженец Липецкой области, задержанный за смертельное избиение пассажира на станции метро «Площадь Ильича» в Москве, затруднился объяснить мотив преступления. Мужчина заявил, что выпил в баре. По его словам, что было дальше, он совсем не помнит.