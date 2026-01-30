Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 15:43

Забивший до смерти пассажира в метро Москвы мужчина не смог объяснить мотив

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уроженец Липецкой области, задержанный за смертельное избиение пассажира на станции метро «Площадь Ильича» в Москве, затруднился объяснить мотив преступления, следует из видео допроса. Мужчина заявил, что выпил в баре, но что было дальше, совсем не помнит. Кадры опубликовала в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

Вышел с работы, пошел в бар. Выпил. Дальше не помню. Меня задержали сотрудники полиции, показали видео, где я избивал человека, — сказал он.

Задержанный добавил, что погибший ему неизвестен. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

О задержании 34-летнего подозреваемого ранее сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. В надзорном органе подчеркнули, что прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль установление обстоятельств смерти пассажира.

Ранее в Омске женщина-кондуктор попала в больницу после избиения в автобусе. Пьяный пассажир доехал до конечной остановки и не захотел выходить. Кондуктор сделала ему замечание, а в ответ мужчина набросился на нее с кулаками. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии и доставили в отдел полиции. Кондуктора госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

задержания
избиения
смерти
МВД
Ирина Волк
Москва
метро
