Забивший до смерти пассажира в метро Москвы мужчина не смог объяснить мотив

Уроженец Липецкой области, задержанный за смертельное избиение пассажира на станции метро «Площадь Ильича» в Москве, затруднился объяснить мотив преступления, следует из видео допроса. Мужчина заявил, что выпил в баре, но что было дальше, совсем не помнит. Кадры опубликовала в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

Вышел с работы, пошел в бар. Выпил. Дальше не помню. Меня задержали сотрудники полиции, показали видео, где я избивал человека, — сказал он.

Задержанный добавил, что погибший ему неизвестен. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

О задержании 34-летнего подозреваемого ранее сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. В надзорном органе подчеркнули, что прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль установление обстоятельств смерти пассажира.

