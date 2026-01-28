Пьяный пассажир автобуса избил кондуктора и довел его до больничной койки

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 11:08

Женщина-кондуктор попала в больницу после избиения в Омске

В Омске женщина-кондуктор попала в больницу после избиения, сообщило агентство «СуперОмск». Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии, его доставили в отдел полиции.

Отмечается, что пьяный пассажир доехал до конечной остановки автобуса и не хотел выходить. Кондуктор сделала ему замечание, в ответ мужчина ударил ее несколько раз. Ее госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

Ранее пассажир напал на кондуктора трамвая в Ульяновске. Инцидент произошел на остановке «Университет» на улице Минаева и привел к тому, что движение трамваев, следующих в сторону севера, было временно изменено. На место происшествия была направлена Росгвардия. Трамваи временно ездили через 19-й микрорайон.

До этого в Кемерово разгорелся скандал между кондуктором автобуса и пассажиром. Мужчина убрал с сиденья листок с надписью «кондуктор» и занял место. Отмечается, что кондуктор попыталась найти листок, однако не смогла и после этого вышла из себя. В мэрии заявили, что проведут внеплановый инструктаж о недопущении подобных ситуаций.

