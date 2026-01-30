УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право выхода в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы, передает пресс-служба УЕФА. Болгарский «Лудогорец» сыграет с венгерским «Ференцварошем», загребское «Динамо» встретится с бельгийским «Генком», а шотландский «Селтик» поборется за путевку в следующий этап с немецким «Штутгартом».

Норвежский «Бранн» проведет матчи против итальянской «Болоньи», греческий «Панатинаикос» сойдется с чешской «Викторией Пльзень», а ПАОК из Греции сыграет с испанской «Сельтой». Кроме того, турецкий «Фенербахче» встретится с английским «Ноттингем Форест», а французский «Лилль» — с сербской «Црвеной звездой».

Напрямую вышли в 1/8 финала: «Астон Вилла» (Англия), «Брага» (Португалия), «Лион» (Франция), «Митьюлланд» (Дания), «Порту» (Португалия), «Бетис» (Испания), «Рома» (Италия), «Фрайбург» (Германия), — говорится на сайте.

Ранее завершился групповой этап главного клубного футбольного турнира Европы Лиги чемпионов. По итогам общего раунда определились все 24 команды, которые продолжат борьбу в плей-офф. В обновленном формате турнира участвовали 36 клубов, каждый из которых провел по восемь матчей.