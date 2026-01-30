Зимняя Олимпиада — 2026
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги

Президента Nvidia Хуанга не узнали во время прогулки по рынку в Шанхае

Дженсен Хуанг Дженсен Хуанг Фото: Apec 2025 Korea/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент компании Nvidia Дженсен Хуанг посетил рынок в Шанхае, купил фрукты и раздал продавцам традиционные красные конверты с деньгами, сообщает South China Morning Post. Миллиардера из первой десятки Forbes узнали не сразу.

Хуанг приобрел жареные каштаны и засахаренный боярышник за 65 юаней (707 рублей), оплатив покупку через помощника. Затем один из богатейших людей мира вручил владельцу магазина конверт с 600 юанями (6531 рублей).

Позже глава Nvidia купил апельсины на 2200 юаней (почти 24 тыс. рублей). Другой продавец предложил ему попробовать говядину со специями, и после короткой паузы Хуанг согласился.

Очень вкусно, — сказал он по-английски.

Ранее стало известно, что миллиардер Илон Маск вернулся в большую политику и готов финансировать кампанию республиканцев на промежуточных выборах 2026 года в США. По словам источников, он уже выделил $10 млн (760,4 млн рублей) их кандидату в сенат, а его прохладные отношения с президентом США Дональдом Трампом потеплели.

Международная организация по борьбе с неравенством Oxfam между тем сообщила, что совокупное состояние миллиардеров в мире в 2025 году выросло на $2,5 трлн (194,8 трлн рублей) и достигло рекордных $18,3 трлн. Темпы роста оказались втрое выше среднего показателя за предыдущие пять лет.

миллиардеры
Шанхай
рынки
Китай
деньги
