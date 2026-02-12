Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 14:16

Появились кадры, как целый перекресток ушел под землю

Дорога в Шанхае ушла под землю из-за образовавшейся воронки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Шанхае образовался провал грунта, полностью уничтоживший дорожное полотно на одном из перекрестков, пишет News18. Инцидент предположительно связан с проведением работ по прокладке линий метрополитена.

Обвалу предшествовала утечка подземных вод в данном районе. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб.

Ранее в судоходном канале графства Шропшир, расположенном в Великобритании, внезапно образовался огромный провал. В воронку затянуло три плавательных средства вместе с находившимися на них людьми. Местные жители первоначально предположили, что причиной случившегося стало землетрясение. Их насторожило то, что непосредственно перед появлением провала началось активное обрушение береговой линии. Спасателям удалось стабилизировать обстановку в течение двух часов.

До этого крупная авария на коммунальных сетях произошла в Петропавловске-Камчатском. В районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» зафиксирован прорыв. Нечистоты мощным потоком хлынули на проезжую часть и тротуары.

Шанхай
Азия
метрополитен
дороги
грунт
