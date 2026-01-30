Ученые обнаружили в воздухе загадочные радиоактивные вещества

В воздухе трех финских городов обнаружены радиоактивные частицы неизвестного происхождения, сообщило Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK). По информации источника, концентрация веществ, найденных в Рованиеми, Куопио и Иматре, низка и не опасна для людей.

В середине января в пробах воздуха, собранных Управлением по радиационной и ядерной безопасности (STUK) в Рованиеми, Куопио и Иматре, были обнаружены радиоактивные вещества в концентрациях, превышающих предел обнаружения, — говорится в сообщении ведомства.

Пробы собирались с 12 по 19 января. По данным агентства, аналогичные элементы образуются на атомных электростанциях и могут попасть в атмосферу во время ремонтных работ. При этом управление подчеркнуло, что обнаруженные вещества не финского происхождения.

Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что расплавление ядерного топлива и выброс радиации во внешнюю среду на объекте не исключены. По его словам, такой риск есть из-за продолжающихся атак со стороны ВСУ. В частности, выброс радиации возможен при полном отсутствии энергоснабжения на станции.