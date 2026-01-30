Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 16:30

Психолог ответила, полезен ли челлендж «30 дней»

Психолог Маремпольская: за 30 дней можно выработать полезные привычки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Челлендж «30 дней» может быть полезен, так как за это время можно выработать здоровые привычки, рассказала «Москве 24» клинический психолог Татьяна Маремпольская. Она отметила, что подобные «испытания» часто набирают популярность в начале года.

Добиться желаемого поможет метод «трех П»: постепенность, последовательность и постоянство. То есть все изменения должны быть нерезкими, действовать нужно по структурированному плану, а сама привычка должна стать частью жизни. Если не следовать этим пунктам, то может случиться «откат назад», — рассказала Маремпольская.

По словам психолога, на устойчивое закрепление привычки может уйти от 21 до 66 дней. Она отметила, что важно найти для себя правильную мотивацию.

Ранее Дарья Ботвиновская рассказала, что, чтобы сформировать полезные привычки, прежде всего нужно осознать их важность. Она подчеркнула, что начинать стоит с маленьких шагов.

