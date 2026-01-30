Ситтель ответила на санкции ЕС фразой о «пользе для страны» Телеведущая Ситтель назвала санкции ЕС высокой оценкой своей работы

Ведущая телеканала «Россия 1» Мария Ситтель заявила, что расценивает введенные против нее европейские санкции как признание результатов своей профессиональной деятельности. В своем Telegram-канале она пообещала продолжить работу.

Вот такая высокая оценка нашей деятельности. Ну что, дорогие друзья, чем опаснее мы для Евросоюза, тем полезнее мы для нашей страны. Так что живем дальше, работаем дальше. А европейцев ждем в гости, — сказала телеведущая.

Ранее стало известно, что Европейский союз ввел санкции против корреспондента ВГТРК Павла Зарубина, а также Марии Ситтель. Кроме того, в санкционный список попали рэпер Роман Чумаков, более известный как Рома Жиган, и артист балета Сергей Полунин. Их всех обвинили в «реализации и поддержке действий правительства РФ» на Украине.

В списке также оказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который воспринял новость об этом со стоицизмом. Он заявил о непоколебимой верности своей стране и пообещал продолжать активную поддержку отечественного спорта вопреки любым ограничениям.