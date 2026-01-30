Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 16:14

Погибшего при задержании в Ленобласти полицейского наградили посмертно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудник полиции, который погиб в результате ножевого ранения при задержании разыскиваемого мужчины в Кингисеппе, награжден ведомственной медалью посмертно, сообщила пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Медаль «За отвагу» также вручили другому полицейскому, получившему тяжелое ранение в перестрелке. Награды были вручены в ходе заседания итоговой коллегии регионального ведомства.

Начальник главка генерал-лейтенант полиции Роман Плугин вручил две государственные награды. <…> Медалью «За отвагу» награжден старший сержант полиции в отставке Артур Бардаков. Медалью «За отличие в охране общественного порядка» посмертно награжден лейтенант полиции Дмитрий Семеновых, — говорится в сообщении.

Оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Дмитрий Семеновых 23 апреля 2025 года, находясь при исполнении, попытался задержать в Кингисеппе мужчину, схожего с разыскиваемым преступником. Злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею. Награду получила мать погибшего офицера, оставившего жену и маленькую дочь. Семья взята под опеку ведомства.

В свою очередь старший сержант полиции в отставке Артур Бардаков 26 апреля 2024 года в составе наряда прибыл на вызов о попытке суицида. На месте мужчина, принявший препараты, неожиданно открыл стрельбу по полицейским и медикам. Бардаков, пытаясь обезоружить его, получил тяжелое проникающее ранение позвоночника с повреждением спинного мозга, что привело к параличу. В настоящее время он продолжает лечение в реабилитационном центре.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что погибших при взрыве в Москве сотрудников ДПС следует представить к государственным наградам. По его мнению, за организацией подрыва патрульной машины могут стоять украинские спецслужбы.

