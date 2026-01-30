Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 17:08

В Дагестане задержали активистов экстремистской организации

Полиция задержала двух жителей Дагестана за участие в экстремистской сети

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Дагестане двух мужчин обвиняют в причастности к экстремистской организации, сообщили в СУ СК России по республике. Против них заведено уголовное дело по статье «Участие в деятельности экстремистской организации», максимальная санкция по которой предполагает лишение свободы на срок до шести лет.

В период с октября 2019 года по настоящее время двое местных жителей вступили и принимали активное участие в деятельности экстремистской организации, которая запрещена в Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Подозреваемые принимали участие в собраниях сторонников экстремистского объединения, где изучали и распространяли его идеологические материалы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Тем временем 2-й Западный окружной военный суд назначил 400 тыс. рублей штрафа жителю Твери Андрею Антонову за призывы к терроризму. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

До этого в Луганской Народной Республике задержали участника экстремистской организации. Он имел отношение к военным преступлениям в Донбассе и Херсонской области.

Дагестан
происшествия
суды
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Иллюстрация идиотизма»: депутат о планах НАТО создать «банк войны»
В Госдуме сделали радикальное предложение о законе тишине для всей России
Американский фонд отказался отозвать иск к РФ по списанию царских долгов
В России поездки на Черное море включили в расчет инфляции
Российские войска освободили населенный пункт в Запорожье
Лихач снес санки с ребенком на пешеходном переходе
OpenAI объявила о надвигающейся зачистке искусственного интеллекта
Национальный музей присоединился к агрессивной дерусификации на Украине
В Google придумали, как генерировать 3D-миры
«Плюшкина» заночевала в подъезде из-за горы мусора в квартире
Жителям Камчатки рассказали, прекратится ли снег на следующей неделе
Польский город получил $28 тыс. на снос памятника Красной армии
Генерал объяснил противоречащие друг другу заявления Зеленского
В МИД назвали истинную причину запрета на поставки российского газа в ЕС
«Шли на СВО за идею»: позывной Красавчик о дружбе в окопах и поддержке тыла
Россиянин отомстил девушке за расставание рекламой интим-услуг
В администрации президента назвали нового фаворита в мировой экономике
Актер из «Папиных дочек» погряз в долгах
Стало известно, что уничтожает льды Арктики с 2000-х годов
«Не будет катастрофой»: Грушко об отказе США продлить СНВ-3
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.