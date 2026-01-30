В Дагестане задержали активистов экстремистской организации Полиция задержала двух жителей Дагестана за участие в экстремистской сети

В Дагестане двух мужчин обвиняют в причастности к экстремистской организации, сообщили в СУ СК России по республике. Против них заведено уголовное дело по статье «Участие в деятельности экстремистской организации», максимальная санкция по которой предполагает лишение свободы на срок до шести лет.

В период с октября 2019 года по настоящее время двое местных жителей вступили и принимали активное участие в деятельности экстремистской организации, которая запрещена в Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Подозреваемые принимали участие в собраниях сторонников экстремистского объединения, где изучали и распространяли его идеологические материалы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

