Гутерриш раскрыл неподъемную сумму долга ООН

ООН по правилам должна вернуть в 2027 году $1,3 млрд (97 млрд рублей) непотраченных средств, которых у нее нет, сообщил генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш. По его словам, никакая задержка не способна покрыть такой дефицит, передает РИА Новости.

По действующим правилам в 2027 году нам придется вернуть $1,3 млрд, которые не удалось потратить из-за их неполучения. <…> Никакая задержка расходов не сможет покрыть такой дефицит, — сказано в письме.

Ранее Гутерриш сообщил, что ООН оказалась под угрозой неминуемого финансового коллапса. По его словам, причинами послужили неуплата взносов и бюджетное правило, вынуждающее организацию возвращать неизрасходованные средства.

Американские СМИ отмечают, что ключевой причиной кризиса стало резкое сокращение финансирования со стороны крупнейшего донора — Соединенных Штатов. США сократили добровольное финансирование учреждений ООН и отказались от обязательных платежей в регулярный бюджет организации и бюджет миротворческих операций.