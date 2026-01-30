В ООН заявили о растущей угрозе неминуемого финансового коллапса Гутерриш: ООН оказалась под угрозой неминуемого финансового коллапса

ООН оказалась под угрозой неминуемого финансового коллапса, заявил генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш. По его словам, причинами послужили неуплата взносов и бюджетное правило, вынуждающее организацию возвращать неизрасходованные средства, передает Reuters.

[Кризис] углубляется, угрожая реализации программ и создавая риск финансового коллапса. <…> В ближайшем будущем ситуация будет ухудшаться, — отметил Гутерриш.

Агентство отмечает, что ключевой причиной кризиса стало резкое сокращение финансирования со стороны крупнейшего донора — Соединенных Штатов. США сократили добровольное финансирование учреждений ООН и отказались от обязательных платежей в регулярный бюджет организации и бюджет миротворческих операций. В своем письме Гутерриш констатировал, что «решения об отказе от уплаты обязательных взносов, финансирующих значительную часть утвержденного регулярного бюджета, были официально объявлены».

