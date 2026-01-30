Зимняя Олимпиада — 2026
В ООН заявили о растущей угрозе неминуемого финансового коллапса

Гутерриш: ООН оказалась под угрозой неминуемого финансового коллапса

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Mark Garten/XinHua/Global Look Press
ООН оказалась под угрозой неминуемого финансового коллапса, заявил генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш. По его словам, причинами послужили неуплата взносов и бюджетное правило, вынуждающее организацию возвращать неизрасходованные средства, передает Reuters.

[Кризис] углубляется, угрожая реализации программ и создавая риск финансового коллапса. <…> В ближайшем будущем ситуация будет ухудшаться, — отметил Гутерриш.

Агентство отмечает, что ключевой причиной кризиса стало резкое сокращение финансирования со стороны крупнейшего донора — Соединенных Штатов. США сократили добровольное финансирование учреждений ООН и отказались от обязательных платежей в регулярный бюджет организации и бюджет миротворческих операций. В своем письме Гутерриш констатировал, что «решения об отказе от уплаты обязательных взносов, финансирующих значительную часть утвержденного регулярного бюджета, были официально объявлены».

Ранее Организация Объединенных Наций дала официальный ответ на запрос России о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией. В ООН указали, что случай острова, исторически регулируемый особым договором с Данией, не является правовым прецедентом для новых российских регионов.

