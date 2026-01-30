Косово можно, Крыму и Донбассу — нельзя. Как ООН узаконила расизм

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказал Крыму и Донбассу в праве на самоопределение, отдав приоритет «принципу территориальной целостности». В Москве такое толкование Устава ООН назвали «политически мотивированным и противоречащим самой логике международного права». Почему одни народы, по версии ООН, имеют право на выбор, а другие — нет и чем может обернуться этот спор для будущего самой организации — читайте в материале NEWS.ru.

Что Гутерриш заявил по поводу Крыма и Донбасса

Принцип самоопределения народов не может быть применим к ситуации с Крымом и Донбассом, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Такую позицию, по его словам, сформировал Секретариат ООН после детального анализа юридического департамента организации.

«После очень тщательного рассмотрения нашим управлением по правовым вопросам, мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом. По нашему мнению, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности», — сказал Гутерриш.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва обратилась в ООН с запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Он напомнил, что Запад в качестве главного критерия независимости Косово называл именно право на самоопределение, которое, по его словам, «ооновское руководство проглотило». В этом контексте Россия хочет получить ответ, признается ли аналогичное право за населением Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и Крыма.

Очередь горожан на одном из избирательных участков Славянска в день голосования на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики Фото: Михаил Воскресенский /РИА Новости

Как в Москве оценили заявление Гутерриша

В вопросе Крыма и Донбасса Гутерриш вольно толкует Устав ООН из-за страха перед США, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, генеральный секретарь не имеет права на такие интерпретации.

«А кто дал генсеку и управлению по правовым вопросам право толкования Устава ООН? Только Международный суд ООН специально наделен этим правом в силу ст. 96 самого устава — и то по запросу Генассамблеи или Совбеза ООН», — подчеркнул Медведев.

«Диким выводом» назвала решение генсека ООН официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Гутерриш злоупотребляет правовыми пробелами в уставе организации в политических целях. По его словам, в равенстве принципов самоопределения и территориальной целостности заложено противоречие.

«Территориальная целостность не допускает самоопределения, а самоопределением народы нарушают территориальную целостность тех государств, от которых они хотят отделиться», — указал Косачев.

По его мнению, необходимо прописать в международном праве четкую иерархию двух принципов. «Это — про Крым и Севастополь, через референдумы отвергнувшие госпереворот в феврале 2014 года в Киеве», — отметил Косачев. Он напомнил, что точно так же независимость Украины от СССР обосновывалась принципом самоопределения народов со ссылкой на государственный переворот 19 августа 1991 года.

«Господин Гутерриш с его юридической службой, отказывая Крыму и Донбассу в праве на самоопределение, пользуется лакунами в Уставе ООН. А точнее — злоупотребляет ими в политических целях», — подчеркнул сенатор.

Празднование 80-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Севастополе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В чем разница между Донбассом и Косово

Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. Подавляющее большинство жителей поддержали данное решение. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии их в состав Российской Федерации.

По словам Путина, жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик навсегда выразили свою позицию по вхождению в состав России.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе полуострова. За вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей. В Севастополе за присоединение к РФ высказались 95,6%. 18 марта президент РФ и главы регионов подписали договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.

В случае с Косово никаких референдумов не проводили. В феврале 2008 года парламент частично признанной Республики Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии. Решение поддержали США и большинство стран Евросоюза. Международный суд ООН в 2010 году признал, что Декларация независимости Косово не нарушает международное право.

В чем заключаются двойные стандарты Гутерриша

Между двумя принципами международного права существует фундаментальное противоречие, указал американист Малек Дудаков.

«С одной стороны, это постулат незыблемости территориальных границ государств, с другой — право народов на самоопределение и выбор своей судьбы. Эти два принципа конфликтуют в международных отношениях уже многие десятилетия, а порой — и века. В итоге наблюдались двойные стандарты, которые сегодня проявляются вновь — на примерах Крыма, Донбасса, Косово, Сербии, Гренландии и других регионов», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Он также добавил, что фактически чиновники ООН разделили людей на два сорта. «Одни вправе пользоваться нормами права, в данном случае международного, а другие — нет. Это вполне очевидный расизм», — уверен Дудаков.

Антониу Гутерриш Фото: Lev Radin/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

С этой позицией согласен преподаватель МГИМО юрист-международник Алексей Рыжиков. «На самом деле ситуация печальная. Главный принцип права — равенство. Закон один для всех. Теперь это не так уже официально. С ООН именно поэтому перестают считаться. Видят ее лживость, циничность, двойные стандарты, которые теперь даже не маскируют», — объяснил Рыжиков.

Что это противоречие значит для будущего ООН

ООН нуждается в серьезном реформировании, поскольку сейчас она следует западной политике двойных стандартов, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Такие заявления руководителя всемирной организации лишний раз доказывают необходимость реформы ООН. На эту тему ведется много споров, но для меня очевидно главное: прежде всего ООН нужно избавлять от двойных стандартов и концепции „международного порядка, основанного на правилах“. Смысл таких подходов, которые упорно пытается насадить Запад, прост: сохранение своего глобального доминирования и препятствование развитию многополярного мира», — сказал политик в беседе с NEWS.ru.

Противоречивость норм международного права и двойные стандарты Запада ставят под сомнение саму необходимость существования ООН, считает политолог Юрий Светов. «У нас в истории уже был опыт: Лига Наций, созданная после Первой мировой войны. Она просуществовала около 20 лет и благополучно прекратила свое существование, потому что там были одни правила для одних и другие — для других», — напомнил эксперт NEWS.ru.

Он указал, что генеральный секретарь ООН Гутерриш — бывший премьер-министр Португалии, страны — члена НАТО. «Кому он будет подыгрывать? Разве можно ожидать от него объективности и равноправия в интересах всех государств?» — спросил Светов.

Политолог отметил, что сам Гутерриш недавно признал: резолюции ООН «не стоят бумаги, на которой написаны». «Теперь понятно почему. Это эпоха заката ООН», — резюмировал он.

