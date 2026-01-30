Американский фонд отказался отозвать иск к РФ по списанию царских долгов Американский фонд Noble Capital отказался отозвать иск к России на $225,8 млрд

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD отказался отозвать иск к РФ по ценным бумагам времен Российской империи, сообщили РИА Новости в юридической фирме, представляющей интересы России в суде. Сумма иска составляет свыше $225,8 млрд.

Ранее замглавы Минфина России Владимир Колычев заявил, что в министерство не считает себя обязанным погашать царские долги. Он отметил, что даже советское правительство не признавало за собой ответственность по выплате этих долгов, а современная Россия тем более.

16 января базирующийся в Техасе инвестиционный фонд Noble Capital RSD составил и подал иск на сумму свыше $225,8 млрд к России в американский суд. Организация требует вернуть якобы существующие долги по облигациям времен существования Российской империи. Среди ответчиков, помимо РФ, указаны сразу несколько государственных инстанций.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил NEWS.ru, что иск Noble Capital RSD к России является глупостью. По его словам, РФ не считается правопреемником Российской империи, поэтому не несет ответственности по ее обязательствам.