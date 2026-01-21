Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 10:01

В Минфине отреагировали на требование о выплате «царских долгов»

В Минфине России заявили об отсутствии обязательств по выплате «царских долгов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минфин России не считает, что обязан погашать «царские долги», заявил журналистам замглавы министерства Владимир Колычев в кулуарах Госдумы. Он отметил, что даже советское правительство не признавало за собой ответственность по выплате этих долгов, а современная Россия тем более, передает ТАСС.

Правильно, да. Еще Советский Союз не считал, что нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более, — сказал он.

Отвечая на вопросы о возможных судебных исках, замминистра отметил, что в случае начала процесса Россия будет в нем участвовать. По его словам, интересы государства будет представлять Генеральная прокуратура.

Ранее базирующийся в Техасе инвестиционный фонд Noble Capital RSD составил и подал иск на сумму свыше $225,8 млрд к России в американский суд. Организация требует вернуть якобы существующие долги по облигациям времен существования Российской империи. Среди ответчиков, помимо РФ, указаны сразу несколько государственных инстанций.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил NEWS.ru, что иск Noble Capital RSD к России является глупостью. По его словам, РФ не считается правопреемником Российской империи, поэтому не несет ответственности по ее обязательствам.

