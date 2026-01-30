Зимняя Олимпиада — 2026
«Иллюстрация идиотизма»: депутат о планах НАТО создать «банк войны»

Депутат Аксаков: банк обороны НАТО лишь повысит риски коррупции

Создание банка обороны, безопасности и устойчивости НАТО, который может быть предназначен для подготовки стран Альянса к военному конфликту с РФ, повысит коррупционные риски, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, данный шаг является политическим, а не экономическим решением. Он отметил, что это лишь иллюстрирует непрофессионализм европейских политиков и ведет к нагнетанию психоза.

Допускаю, что НАТО созданием «банка войны» хотят больше контролировать и концентрировать средства на реализацию задач, связанных с оборонно-промышленным комплексом. По-моему, это решение больше политическое, чем экономическое. Якобы есть такая серьезная угроза — Россия, и страны НАТО, для того чтобы бороться с ней, создают финансовый институт. Если честно, меня европейские политики удивляют в последнее время своим идиотизмом и непрофессионализмом. Я в данном решении Запада вижу только новые риски коррупции, милитаризацию сознания и нагнетание психоза среди мирного населения. Реально за этим ничего нет, — высказался Аксаков.

Он не исключил, что с созданием «банка войны» связаны чьи-то личные интересы в НАТО. По словам депутата, когда люди не понимают, что делать, они начинают прикрываться формой, которая помогает некоторым «ушлым ребятам» зарабатывать на конфликтах.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что НАТО готовится к конфликту с Россией — увеличивает военные расходы, усиливает потенциалы по периметру границ, разворачивает миссии и операции на востоке Европы. По словам дипломата, во всех доктринальных документах Альянса РФ названа как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности».

