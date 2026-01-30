В Киеве нарастает паника из-за одного невыполненного обещания США Reuters: Украина не получила от США обещанные Байденом сотни миллионов долларов

Украина не получила от США сотни миллионов долларов, которые обещала выплатить администрация предыдущего американского президента Джо Байдена, пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимного украинского чиновника. По его словам, при этом Киев боится напоминать главе Белого дома Дональду Трампа об этом обещании, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

Американские и европейские чиновники все больше обеспокоены тем, что сотни миллионов долларов США, обещанные Украине в качестве энергетической помощи, остаются невыделенными, даже несмотря на то, что суровая зима ставит поврежденную войной энергосистему страны на грань краха, — говорится в материале.

По словам источника, Киев опасается напоминать Трампу об этих обязательствах, так как он в прошлом прохладно реагировал на просьбы Украины о помощи. Журналисты также указывают, что помощь застопорилась из-за закрытия Агентства США по международному развитию (USAID) и опасений Вашингтона по поводу возможного разворовывания выделенных средств.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз готов и дальше потакать коррумпированному режиму украинских властей. Таким образом она раскритиковала новый план ЕС по масштабному финансированию Киева.