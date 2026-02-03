Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 10:59

Стало известно о растущем беспокойстве Ирана после падения «стены страха»

Reuters: в Иране опасаются свержения власти после ударов США и новых протестов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство Ирана обеспокоено тем, что возможный военный удар со стороны США может привести к новой волне массовых протестов внутри страны и его свержению, пишет американское агентство Reuters со ссылкой на анонимных иранских чиновников. По их словам, недовольство населения после подавления январских акций достигло предела, а граждане перестали бояться, так как «стена страха» пала.

Люди крайне возмущены. Атака США может спровоцировать новые восстания иранцев. Стена страха рухнула. Страха больше нет, — заявил один из собеседников агентства.

В материале говорится, что эти опасения усугубляются высокой напряженностью в отношениях Ирана и США. Прибытие американской авианосной группы на Ближний Восток расширило возможности администрации президента Дональда Трампа для проведения военной операции, о возможности которой он неоднократно заявлял ранее.

Ранее американские СМИ писали, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США. Однако в приоритете у Исламской Республики — ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.

