Стало известно о растущем беспокойстве Ирана после падения «стены страха» Reuters: в Иране опасаются свержения власти после ударов США и новых протестов

Правительство Ирана обеспокоено тем, что возможный военный удар со стороны США может привести к новой волне массовых протестов внутри страны и его свержению, пишет американское агентство Reuters со ссылкой на анонимных иранских чиновников. По их словам, недовольство населения после подавления январских акций достигло предела, а граждане перестали бояться, так как «стена страха» пала.

Люди крайне возмущены. Атака США может спровоцировать новые восстания иранцев. Стена страха рухнула. Страха больше нет, — заявил один из собеседников агентства.

В материале говорится, что эти опасения усугубляются высокой напряженностью в отношениях Ирана и США. Прибытие американской авианосной группы на Ближний Восток расширило возможности администрации президента Дональда Трампа для проведения военной операции, о возможности которой он неоднократно заявлял ранее.

Ранее американские СМИ писали, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США. Однако в приоритете у Исламской Республики — ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.