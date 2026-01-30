Захарова придумала необычный термин для описания России и Белоруссии

Россию и Белоруссию уместно называть не только «братскими», но и «сестринскими» странами, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на вопрос о назначении нового посла Белоруссии в Москве Юрия Селиверстова и ожиданиях от его работы, передает корреспондент NEWS.ru.

Дипломат подчеркнула, что ожидает сохранения тесного и доверительного сотрудничества между дипведомствами двух стран. Она пожелала новому послу успехов в работе и подтвердила готовность к совместной продуктивной деятельности «во благо дальнейшего укрепления дружбы между нашими братскими странами и народами».

Я вот думаю по поводу России и Белоруссии: мы все время говорим «братские страны», мне кажется, неплохо также употреблять выражение «сестринские страны», — добавила Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил соглашение о взаимной защите россиян и белорусов от необоснованных преследований. Это означает, что обе страны обязуются поддерживать друг друга, если их граждан попытаются привлечь к ответственности третьи государства или международные структуры.