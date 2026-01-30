Княгиню Монако заметили в церкви с роскошным украшением

Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 19:54

Княгиня Монако Шарлен появилась в церкви с брошью за 3 млн рублей

Княгиня Монако Шарлен
Княгиня Монако Шарлен посетила торжественную службу в честь Дня Святой Девоты в образе с брошью стоимостью 3 млн рублей, сообщает Monaco. Золотое украшение подчеркнуло ее лук в темно-синих тонах.

48-летняя супруга князя Альбера II надела пальто, шляпку и перчатки в единой цветовой гамме. Также модные эксперты обратили внимание на новую сумку княгини стоимостью около 500 тыс. рублей.

Ранее Шарлен появилась на 20-м благотворительном рождественском балу в платье с глубоким декольте. На мероприятии, которое состоялось в отеле Hotel de Paris в Монте-Карло, монаршую особу сопровождал князь Альбер II. Шарлен выбрала для выхода в свет длинное белое платье с V-образным вырезом и струящимися рукавами, которое подчеркнуло ее стройный силуэт.

До этого дизайнер Даша Жукова появилась на ежегодном благотворительном вечере Art and Artist в Метрополитен-музее в Нью-Йорке вместе с супругом — 40-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Для выхода в свет она выбрала черное бархатное платье в пол с открытыми плечами. Жукова дополнила элегантный образ миниатюрной сумкой в тон наряду и крупными серьгами.

