На Западе не стали скрывать правду о состоянии ВСУ на юге зоны СВО NYT: ВС России продвинулись на юге зоны СВО благодаря ошибкам ВСУ

ВС РФ значительно продвинулись в зоне СВО, в том числе, благодаря тактическим просчетам украинского командования и нехватки сил, пишет The New York Times со ссылкой на военного аналитика финской группы Black Bird Паси Паройнена. По его данным, российская армия добилась заметных результатов в Запорожской и Днепропетровской областях.

Из-за российских атак на 1126-километровой линии фронта у Украины не хватает войск, чтобы одинаково хорошо защищать каждый сектор, что приводит к появлению брешей, через которые силам ВС РФ легче продвигаться, — сказано в материале.

По словам Паройнена, в ноябре и декабре прошлого года российские войска освободили около 440 квадратных километров. Он уточнил, что на картах боевых действий видно: по меньшей мере половина Гуляйполя находится под контролем российских сил.

Прежде на видео попал удар «Искандерами» по крупному сосредоточению украинских военных в Харьковской области. Основной задачей российских военных в этой операции было уничтожение целого ракетного дивизиона Вооруженных сил Украины.