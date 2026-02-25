Зимняя Олимпиада — 2026
«Все становились психами»: Кузнецов оценил перспективы «Спартака» в РПЛ

Дмитрий Кузнецов Дмитрий Кузнецов Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Болельщики и специалисты все время ждут, когда московский «Спартак» заиграет с новым тренером, заявил NEWS.ru экс-игрок ЦСКА, президент медиафутбольной команды «Союз» Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что, работая в столичном клубе, все предыдущие специалисты «становились психами».

Мы все ждали от [Гильермо] Абаскаля, от [Доменико] Тедеско, еще от кого-то… Ждали, что команда заиграет. Заиграл «Спартак»? Нет. Но при этом там все становились психами. [Деян] Станкович, например. Все орали, дрались, спорили с кем-то. Надеюсь, с испанцем (Хуан Карлос Карседо — NEWS.ru) этого не произойдет, — сказал Кузнецов.

Ранее Кузнецов заявил, что главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев нашел свою команду и ему не нужно никуда уходить. Он отметил, что в данный период специалист получает удовольствие от работы. По итогам первой части сезона «Балтика» находится на пятой позиции. По мнению Кузнецова, в чемпионате России всегда должна быть выскочка. Российская премьер-лига (РПЛ) возобновится 27 февраля.

Дмитрий Кузнецов
РПЛ
Спартак
футбол
Кирилл Николаев
К. Николаев
