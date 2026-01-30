Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 18:37

Главный кондитер России развелся

Кондитер Ренат Агзамов стал холостяком

Ренат Агзамов Ренат Агзамов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Известный кондитер Ренат Агзамов и его супруга Валерия развелись, пишет StarHit. По информации издания, разрыв произошел еще два года назад, но известно об этом стало только сейчас. Бывшая жена телеведущего заявила, что решение расстаться было обоюдным. По ее словам, сын Тимур «проживает и с папой, и с ней, по-разному».

Просто мы не афишируем. Мы вместе решили так. Мы в хороших отношениях — у нас дружеские отношения, теплые, в принципе все хорошо, — отметила Валерия.

Несколько лет назад вокруг кондитера разгорелся скандал: Наталья Джурило заявила о близких отношениях с ним и обвиняла его в насилии, утверждая, что ждала от него ребенка. Агзамов отрицал это и заявлял о шантаже. Суд поддержал его версию, а Джурило получила 7,5 года колонии.

Ранее актеры Ксения Алферова и Егор Бероев впервые появились на публике без обручальных колец, что породило новые слухи об их расставании. Звездная пара, которая проживает вместе с 2001 года, на общей фотографии также предстала раздельно.

Адвокат рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) Сергей Жорин тем временем сообщил, что его клиент намерен оспорить брачный договор с блогером Оксаной Самойловой и разделить совместно нажитое имущество через суд.

разводы
кондитеры
шоу-бизнес
расставания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джокович вырвался в финал Australian Open
Полиция наказала двух байкеров с накладными женскими грудями
Сухой снегопад и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Петербургский аэропорт представил обновленный логотип
«Курьез»: в Совфеде назвали нелепыми претензии США к Кубе
Минфин намерен обелить экономику России
Жену Безоса высмеяли за «использованный тампон» от Versace на Неделе моды
Известного экс-телеведущего арестовали по делу о заговоре
Военэксперт предположил, будут ли ВС РФ штурмовать Запорожье
Известный российский композитор рассказал о победе над Apple Music
Москвич расправился с пятью знакомыми молотками и вафельницей
«Райский сад» превратился в ад. Европа без России обречена на нищету
«Прикончил бы и вынес по частям»: аутичную девочку едва спасли от педофила
В Киеве нарастает паника из-за одного невыполненного обещания США
Подпольщики сорвали переброску мобилизованных ВСУ
В Москве наградили победителя II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги
Захарова придумала необычный термин для описания России и Белоруссии
Инфекционист рассказал, есть ли риск заразиться проказой в России
Россиянам рассказали, что такое «географический язык»
Главный кондитер России развелся
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.