Главный кондитер России развелся

Известный кондитер Ренат Агзамов и его супруга Валерия развелись, пишет StarHit. По информации издания, разрыв произошел еще два года назад, но известно об этом стало только сейчас. Бывшая жена телеведущего заявила, что решение расстаться было обоюдным. По ее словам, сын Тимур «проживает и с папой, и с ней, по-разному».

Просто мы не афишируем. Мы вместе решили так. Мы в хороших отношениях — у нас дружеские отношения, теплые, в принципе все хорошо, — отметила Валерия.

Несколько лет назад вокруг кондитера разгорелся скандал: Наталья Джурило заявила о близких отношениях с ним и обвиняла его в насилии, утверждая, что ждала от него ребенка. Агзамов отрицал это и заявлял о шантаже. Суд поддержал его версию, а Джурило получила 7,5 года колонии.

Ранее актеры Ксения Алферова и Егор Бероев впервые появились на публике без обручальных колец, что породило новые слухи об их расставании. Звездная пара, которая проживает вместе с 2001 года, на общей фотографии также предстала раздельно.

Адвокат рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) Сергей Жорин тем временем сообщил, что его клиент намерен оспорить брачный договор с блогером Оксаной Самойловой и разделить совместно нажитое имущество через суд.